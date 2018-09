Partido Popular y Ciudadanos consideran insuficientes las explicaciones de Pedro Sánchez sobre su tesis

"¿Plagió usted su tesis?", primera pregunta a Pedro Sánchez en El Objetivo. Cuestión a la que el presidente del Gobierno responde que "no". Contestación rotunda que repitió para negar cualquier tipo de irregularidad.

"No me la ha escrito un tercero, no hubo un tribunal que me diera un trato de favor", destacó Sánchez. Además, añadió: "Que una persona haya participado conmigo en un artículo no tiene nada que ver".

Sánchez actuará si los medios que le han acusado no rectifican, no obstante, asegura que no se querellará criminalmente.

Lo hace para restituir su honor que, dice, también han intentado manchar PP y Ciudadanos: "A falta de una oposición política usan el ataque personal, enturbian la democracia".

Para PP y Ciudadanos no son suficientes sus explicaciones y siguen reclamando más. "Debería explicar de forma pormenorizada todas las cuestiones que ponen en duda su trayectoria", ha dicho Teodoro García Egea, secretario general del PP. Según Rivera, todavía no se ha publicado todo. En Onda Cero, el líder de Ciudadanos ha subrayado que le consta que "hay más información que va a salir". No obstante, no aclara nada más sobre estas informaciones.