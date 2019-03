El Partido Popular y el Gobierno llaman al orden tras sufrir una semana convulsa

MARGALLO RESPONDE A LAS CRÍTICAS DE MONTORO Y ÉSTE CARGA CONTRA AZNAR

En el seno de los populares quieren dar por zanjada esta tensa situación, dada la cercanía de los próximos comicios generales, y ha convocado a todos los líderes regionales a acudir a Toledo para arropar al presidente del Gobierno Mariano Rajoy. No obstante, el ministro de Exteriores García-Margallo no se ha callado ante las declaraciones de Cristobal Montoro, y ha tildado al titular de economía de "ágrafo" que "no lee" y "escribe menos". Por su parte, Montoro ha vuelto a cargar contra Aznar por sus objeciones para con la situación actual de la formación política.