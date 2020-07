El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y los grupos de la oposición han firmado este martes los Acuerdos de la Villa, 352 medidas para el Madrid pos-coronavirus pactadas por unanimidad y que han sido debatidas en un acto cargado de simbolismo en el pleno de la Casa de la Villa, edificio del siglo XVII que fue sede del Ayuntamiento de Madrid durante 400 años hasta que Ruiz-Gallardón trasladó el Consistorio en 2007 a su ubicación actual, el Palacio de Cibeles.

Los cinco grupos políticos han puesto en valor la unanimidad alcanzada con este conjunto de medidas que tienen como objetivo reflotar la capital tras la pandemia en lo que han considerado un "hito histórico" y un ejemplo de concordia.

Al pleno extraordinario, rodeado de medidas de seguridad y de distancia social,

Sin embargo, para evitar contagios en el Salón de Sesiones Histórico, de pequeño tamaño, no ha acudido los 57 concejales, sino que siete de ellos han seguido la sesión por videoconferencia, con una pantalla instalada en el interior del Salón, en el que el gel hidroalcohólico ha estado muy presente, al igual que las marcas en el suelo para evitar aglomeraciones por los pasillos.

La sesión ha comenzado con una exposición de las medidas por parte de la oposición y le ha seguido un debate entre los portavoces. El alcalde ha destacado la generosidad de todos los concejales y su "altura de miras" para sacrificar sus propuestas propias "en beneficio del interés general" y ha defendido "el entendimiento y no la confrontación" para superar una crisis "devastadora" y una herida "imborrable que no insuperable".

Agradecimientos uno a uno

Por ello, ha agradecido uno a uno y por su nombre de pila, su labor a los 57 concejales del Ayuntamiento de la capital. Martínez-Almeida ha reivindicado la política útil y, a preguntas de los periodistas, ha destacado que el discurso de la portavoz de Más Madrid, Marta Higueras, "ha sido muy elegante".

"No puedo obviar que somos grupos políticos muy distintos y en tres años hay elecciones y no nos vamos a presentar en listas conjuntas", ha señalado el alcalde, quien ha destacado que las formaciones tienen visiones distintas y ha destacado que será muy negativo para la democracia el día "no tengamos la capacidad de llegar a acuerdos".

Para el regidor, este acuerdo muestra que "Madrid es ejemplo de una manera distinta de hacer política" y ha citado a Machado para señalar que "Madrid es el rompeolas de todas las Españas", y que "se puede llegar a acuerdos en beneficio de todos", por un "imperativo ético", el de la memoria de las víctimas del coronavirus en la capital y el comportamiento de los madrileños al cumplir con el confinamiento para evitar contagios.

Por su parte, la vicealcaldesa madrileña y portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, ha dicho estar "muy orgullosa" por lo logrado que, ha señalado, demuestra que la ciudad ha tenido, "en los momentos más duros", tanto el Gobierno como la oposición "que se merece".

Desde Vox, Javier Ortega Smith ha afirmado que los grupos municipales debían a la ciudadanía la "obligación moral" de alcanzar este pacto a su juicio un "hito histórico" que además tendrá proyección "más allá incluso del mandato en que nos encontramos" .

"Sabíamos de entrada que era imposible llegar a un acuerdo en todos los temas", ha admitido el portavoz de Vox, quien ha dicho que ante "tanto dolor y tanta tragedia" era indispensable poder sacar algo "positivo".