El mismo día en el que Íñigo Errejón va a anunciar su candidatura a las elecciones del 10N, Pablo Iglesias considera que hay que "normalizar" las escisiones. "Íñigo y yo éramos muy amigos. Ahora no lo somos, y creo que eso es hasta más positivo", ha indicado sobre el que fuera su número dos. "Yo creo que en política no se viene a hacer amigos", ha añadido.

También ha hablado por primera de Compromís, su socio en la Comunidad Valenciana, tras haberse decantado por concurrir a las elecciones junto a Más Madrid y no con Unidas Podemos. Iglesias ha señalado que esto "no debería repercutir" en el pacto de gobierno de la Generalitat, aunque ha admitido su sorpresa ante la decisión del partido valenciano.

Iglesias asegura que el acuerdo de Compromís con Errejón "no debería repercutir" en el Gobierno valenciano.

"Respetamos el debate de Compromís", ha dicho, para a continuación apostillar que "nos sorprendió porque fue Compromís quien nos contactó para explorar una posible alianza y parecía que ese acuerdo estaba cerca. Yo mismo hablé con Mónica Oltra".

Niega fisuras con Podemos Andalucía

Por otra parte, en lo que respecta a Podemos Andalucía, Pablo Iglesias niega que Teresa Rodríguez le haya trasladado personalmente su deseo de tener grupo propio en el Congreso bajo la marca 'Adelante Andalucía', algo que el líder de Podemos no contempla.

"No he recibido ninguna llamada ni mensaje. Si surge un nuevo partido político en Andalucía nosotros lo saludaremos con respeto, pero Unidas Podemos se va a presentar en el conjunto del Estado. Lo hizo en abril, y lo haremos en noviembre", ha zanjado.

Sobre Podemos Andalucía: "Todo el mundo es adulto para tomar sus propias decisiones".

"Los militantes de Podemos Andalucía tienen bastante claro cuál es el espacio político por el que quieren apostar, pero todo el mundo es adulto para tomar sus propias decisiones", ha deslizado.

Reproches a Sánchez

Sobre la convocatoria electoral del 10N y el fracaso de las negociaciones con Pedro Sánchez, Iglesias está convencido que el PSOE intentará pactar con la derecha si el escenario político es similar al actual. "Sánchez se está jugando la Presidencia del Gobierno por dormir bien", ha aseverado, en alusión a la comentada expresión utilizada por el líder socialista en su entrevista con Antonio G. Ferreras, en la que aseguró que, de haber aceptado las condiciones de Unidas Podemos, "sería un presidente del Gobierno que no dormiría por las noches"."Alguien que dice que no podría dormir con ministras de Unidas Podemos está reconociendo abiertamente que no querían la coalición", ha sostenido.

En la entrevista, concedida al diario 'Público', el líder de la formación morada ha vuelto a reprochar a los socialistas que no aceptaran el Gobierno de coalición. "No es serio plantear una coalición como el que juega a las cartas", ha criticado, "una coalición de gobierno no se negocia en dos días aprovechando momentos de debilidad del adversario".

"Alguien que dice que no podría dormir con ministas de Unidas Podemos está reconociendo que no quería la coalición".

El secretario general de Podemos ha acusado directamente a Sánchez de no haber albergado interés por llegar a un acuerdo. "Estuvo 80 días sin hacer nada y solo en el último momento, cuando yo acepté algo que tiene pocos precedentes en la historia de la democracia como es un veto personal, comenzó a negociar", ha asegurado.

En este sentido, ha indicado que tras la investidura fracasada de julio la formación morada emplazó al PSOE a retomar las negociaciones durante el mes de agosto pero "Pedro prefirió irse de vacaciones".

Por otra parte, ha adelantado que, sea cual sea el resultado de los comicios el 10N, pondrá su cargo a disposición de las bases de Podemos. "Imaginemos que tenemos un buen resultado, pero gobierna la derecha: eso sería un fracaso"