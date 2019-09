Pablo Iglesias se ha preguntado desde la fiesta del PCE en la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid "¿por qué algunos no quieren que Unidas Podemos esté en el Gobierno?".

En un tono duro, el secretario general de Unidas Podemos ha cargado contra Pedro Sánchez: "No nos dejaron gobernar, Ana Patricia Botín prefería repetición de elecciones antes de que estuviéramos en el Gobierno y por eso Pedro Sánchez no puede dormir [...] Nosotros no nacimos para regalar cuatro millones de votos, sino para cambiar algunas cosas".

En esta línea, Iglesias ha insistido: "El poder no respeta la institucionalidad, parece que en este país solo puede gobernar PSOE, PP o Ciudadanos [...] Los poderes económicos han boicoteado que nosotros pudiéramos gobernar".

"Pedro Sánchez prometió en campaña que apostaba por un gobierno de izquierdas después de las elecciones, pero lo que ha hecho ha sido engañar a la ciudadanía. Nosotros tenemos clara una cosa: los cuatro millones de personas que votaron a Unidas Podemos merecían estar representadas en ese Gobierno", ha añadido.

"La campaña va de atreverse a que los ricos también paguen impuestos"

Muy crítico, el líder de Unidas Podemos ha destacado que "la campaña va de quién se atreve hacer que los bancos devuelvan el dinero de la gente, de atreverse a que los ricos también paguen impuestos".

Por otro lado, Pablo Iglesias ha subrayado que "quieren que gobiernen las tres derechas desmantelando la sanidad y la educación o volver al bipartidismo", pero considera que no va a regresar. "Esa corrupción de dos partidos no va a volver", ha subrayado.

"Estamos dispuestos a gobernar para que la gente note cambios"

Pablo Iglesias también ha marcado diferencias con Más País: "Respetamos que otras formaciones políticas hayan venido para entregar un gobierno a Sánchez, nosotros estamos dispuestos a gobernar para que la gente note cambios, no para que Pedro Sánchez duerma tranquilo".