Pablo Iglesias: "Hay dos opciones, o el PSOE se pone de acuerdo con PP y C's, o inicia un gobierno del cambio"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha urgido hoy al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a alejarse de la hipocresía y a que no intente "vender" algo que es "imposible", como sería un acuerdo de gobierno simultáneo con Podemos y Ciudadanos.

En rueda de prensa en el Congreso, una vez que el Rey ha concluido su segunda ronda de consultas con los representantes políticos, Iglesias ha asegurado que tiende "la mano por enésima vez al PSOE", si bien ha querido dejar claro a Pedro Sánchez que su acuerdo tiene que ser o con Podemos o Ciudadanos, pero nunca podrá ser con ambos simultáneamente. "Cuando la hipocresía empieza a ser de mala calidad conviene decir la verdad", ha dicho Iglesias citando al poeta y dramaturgo alemán Bertolt Brecht antes de insistir en que sólo hay dos opciones de Gobierno.

La primera, que implica la "gran coalición" entre PP, PSOE y Ciudadanos y, la segunda, un Gobierno de progreso con el acuerdo de socialistas, Podemos e IU, y abriendo un diálogo con otras fuerzas catalanas y vascas, que está convencido de que es también la opción que prefieren las bases y votantes socialistas en contra de lo que propugnan las viejas élites como Felipe González, ha dicho.

El secretario general de Podemos ha recalcado que mantiene una buena relación con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, con quien podría dialogar para asuntos puntales, como una reforma del sistema electoral, pero que nunca podría llegar a un acuerdo de gobierno con un partido que defiende el contrato único o el copago farmacéutico y en última instancia es el "bastón" del PP.

Por ello, ha criticado que "algunos jueguen a la ambigüedad", en alusión a Sánchez de quien no entiende que haya estado díez días sin contestar a su oferta de Gobierno de cambio. "A este paso nos van a salir canas a todos antes de formar Gobierno", ha dicho tras emplazar a que no se "tome el pelo" más a los españoles.

Sobre su relación con Pedro Sánchez, Iglesias ha asegurado que mantienen un trato "cordial", aunque ha añadido que "no hay una relación deteriorada cuando no hay una relación". "Ojalá tuviéramos una relación", ha indicado para concluir que no da crédito al escuchar hoy mismo que Sánchez sigue insistiendo en esa posibilidad de Gobierno con Podemos y Ciudadanos que es, ha subrayado, "imposible".