Pablo Iglesias: "En ERC dijeron que no utilizarían a los presos como moneda de cambio y eso merece coherencia"

Iglesias se ha expresado así en una entrevista en la Cadena Ser, tras ser preguntado sobre el apoyo de ERC al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 que la formación 'morada' pactó con el Ejecutivo. El partido catalán ha exigido al Gobierno que pida a la Fiscalía la absolución de los líderes independentistas.

"No quiero polemizar, pero no es muy sensato plantear que el Gobierno interfiera en la actuación de la Fiscalía. Ha habido una gran judicialización de la política, los jueces han sufrido enormes presiones. Esas presiones hay que denunciarlas, no pedir más en otra dirección", ha opinado Iglesias.

El líder de Podemos ha puesto de ejemplo para ERC al portavoz del PDeCAT en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, "una persona muy sensata y muy valiente" pese a que guarda con él "una gran distancia".

Campuzano apuntaba este lunes en la Cámara Baja, con vista a la negociación de los PGE, que no se trata de exigir al Gobierno que influya en la Fiscalía, sino de hacer ver que el Ejecutivo tiene margen de actuación para cambiar la situación de los políticos procesados.

Según Iglesias, "algunas declaraciones muy altisonantes" de dirigentes de ERC "no van en la dirección" de lo indicado por los políticos presos. "Creo que a (Oriol) Junqueras no le va a gustar que se utilice a los presos como moneda de cambio", ha añadido.

El líder de Podemos, que se reúne este miércoles con el propio Campuzano, ha dicho que no quiere "presionar" a Esquerra, sino que quiere "entenderse con ellos". "Comprendo la rabia. Pero igual tenemos que ceder un poco", ha remachado.