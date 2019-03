Pablo Echenique: "Entre Monedero y Errejón había debate pero no fricción"

El candidato de Podemos al Gobierno de Aragón, Pablo Echenique, asegura que no le consta una "fricción" entre Juan Carlos Monedero y el número dos de Podemos, Iñigo Errejón. "En los consejos estatales en los que he estado había debate pero no había fricción".

En una entrevista en 'Espejo Público', Pablo Echenique explica que Monedero estuvo trabajando en el programa electoral para las municipales hasta el último día, justo antes de su dimisión. "Nadie sabía que Monedero estaba pensando en dimitir".

Preguntado por qué su formación ha empleado tanto tiempo en presentar su programa, ha contestado que era mejor "cuidarlo y trabajarlo" que precipitarse y sacarlo antes de tiempo. Además, insiste en que su formación no ha renunciado a puntos ideológicos sino que ha concretado más las líneas políticas.

Podemos, según Echenique, plantea que se auditen las cuentas públicas y el resultado de esa audición tiene que ser una reestructuración que puede implicar un alargamiento de plazos o quitas parciales, entre otras cosas.