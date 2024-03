Tras referirse al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como "testaferro con derecho a roce", el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha acusado a Ayuso de ser "partícipe a título lucrativo" por el presunto fraude fiscal que habría cometido la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

En la sesión de control de este martes en el Senado, Puente ha respondido al senador popular Juan José Sanz Vitorio, sobre el presunto fraude fiscal que ha salpicado esta semana a la presidenta de la Comunidad de Madrid. El ministro ha justificado que se le señale a Ayuso por el comportamiento de su pareja y la ha señalado como "partícipe a título lucrativo". "¿Es machismo?", ha ironizado el ministro, quien ha aprovechado la oportunidad para exigirles a la bancada del PP que eso lo tendrían que "explicar ustedes".

"Si un señor cobra comisión por mascarillas, constituye trama de facturas falsas, lo invierte para comprar un piso en el que convive con Ayuso… Si el principal cliente es la empresa con la que la presidenta vacía la sanidad pública, eso tiene nombre: se llama corrupción", ha comentado Puente.

El senador del PP ha echado en cara las palabras del ministro de Transportes, Oscar Puente, en la red social X, donde se refirió a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como "testaferro con derecho a roce", y recordó que la dirigente 'popular' llamó al líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "hijo de fruta".

"No sé qué les ha molestado. Igual lo de derecho a roce. Debería haberles molestado más lo de testaferro. Pero no les empleará porque lo llevan en el ADN. Ayuso es partícipe a título lucrativo", ha zanjado el ministro en la sesión de control, quien le ha instado al popular que "a faltón no voy a competir con usted".