Ortega Lara, azote de los inmigrantes, las autonomías y las subvenciones

Un nuevo partido: VOX. Un líder: José Antonio Ortega Lara. Y un motivo para volar por su cuenta, fuera del PP: "Cuando mi hijo me dice 'vaya país que nos estáis dejando'". El símbolo de las víctimas del terrorismo no cree ya en la política antiterrorista de Rajoy, y no lo oculta: "¿Qué ha quedado de aquello de luchar con la ley, sólo con la ley, pero con toda la ley?"

En el PP preocupan estas dudas, pero se quita importancia al nuevo partido. Ignacio González cree que "refuerza aún más nuestras señas de identidad". Por su parte, Cristina Cifuentes, cree que formar un partido "es algo perfectamente democrático".

El nuevo partido supone una escisión en el PP. Sus propios rostros, antes populares, lo admiten: "Se ha producido un divorcio entre la cúpula del PP y su base social", ha señalado Santiago Abascal.

VOX se define como un partido de centro derecha liberal. En su programa van de frente: quieren eliminar el Senado, las autonomías y el Tribunal Constitucional. Sobre lo ocurrido en Gamonal, Ortega Lara es contundente: "Ni las algaradas callejeras ni el vandalismo se pueden justificar. Lo condeno taxativamente".

Y sobre la inmigración, argumentos que nos recuerdan a los de Le Pen. La primera prueba la tendrán en las próximas elecciones europeas.