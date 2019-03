Oriol Pujol y Artur Mas desbloquearon el veto de Medio Ambiente a tres parques eólicos en Cataluña

Las investigaciones de la UDEF sobre las supuestas comisiones millonarias al clan Pujol, vuelven a sacar a la luz casos archivados por la justicia como el de los polémicos parques eólicos aprobados durante el último mandato de Jordi Pujol al frente de la Generalitat catalana.

'Me gustaría que me informases de la situación de esos proyectos, ¿Qué razones impiden conceder estas autorizaciones?'

El entonces president, Jordi Pujol, y su conseller en Cap, Artur Mas, aprobaron tres proyectos de parques eólicos en contra del criterio de su propia Consejería de Medio Ambiente. Informes negativos de la propia consejería vetaban su apertura por razones ecológicas.

Oriol Pujol, entonces secretario de Industria, y Artur Mas se pusieron manos a la obra para desbloquear el veto. Así lo demuestra una carta de Mas remitida a la Fiscalía: "En las últimas semanas, he ido insistiendo en la necesidad de autorizar la instalación de algunos parques eólicos (...) Me gustaría que me informases lo más pronto posible de la situación de esos proyectos (...) ¿Qué razones impiden conceder estas autorizaciones?".

Apenas 20 días después, los proyectos eran desbloqueados. Posteriormente, los tres trabajos fueron desarrollados por altos cargos de Convergencia reconvertidos en empresarios: Joan Fages y Carles Sumarroca, cuyo nombre aparece en las investigaciones de la UDEF.

Además Carles Sumarroca compró la empresa Entorn que había fundado años antes Pere Pujol Ferrusola. Tras beneficiarse con la venta de su empresa, el hijo de Jordi Pujol continuó como director de la misma haciendo informes medioambientales para la Generalitat.