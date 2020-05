El epidemiólogo Oriol Mitjà, que ha asesorado a la Generalitat para diseñar el desconfinamiento en Cataluña, ha alertado del peligro de que se produzca un rebrote del coronavirus si la desescalada se lleva a cabo "sin control de la infección".

En un mensaje en Twitter, Mitjà ha avisado del peligro de continuar con el proceso de vuelta a la normalidad sin que se hayan activado las pruebas PCR para casos leves o el rastreo de contactos mediante tecnología, y ha recordado que el sistema sanitario aún tiene un 50% de ocupación en las unidades de cuidados intensivos.

También ha puesto de relieve que la inmunidad en Barcelona y parte del área metropolitana sigue alrededor del 10% y que la tasa de transmisión ronda el 1%, pero no baja desde hace tres semanas.

Un conjunto de factores sumados a que, a su juicio, no se ha sabido "explicar bien" a la población mayor de 70 años en qué franjas horarias puede salir de casa -no antes de las 10 horas ni después de las 20 horas-, lo que podría llevar a un nuevo rebrote de COVID-19.

"Si tenemos en cuenta que la promoción de la salud es confusa y las medidas de control de la infección son débiles, no vamos demasiado bien", ha resumido en declaraciones a TV3.

Mitjà ha insistido así en que la situación actual "todavía no permite progresar rápidamente en nuevas fases de desconfinamiento", y ha recalcado que "la única forma de luchar contra el virus es reducir el número de contactos", es decir, mediante el aislamiento.

Por eso, ha enfatizado que todavía no existen las suficientes estrategias de control de la infección que permitan incrementar la movilidad. "No se han activado los test PCR para casos leves por algunos motivos ridículos y burocráticos", ha ejemplificado antes de opinar que, al margen del "debate social" sobre el uso de la tecnología para rastrear contactos, esta medida "no puede quedar parada".

Asimismo, después de que la consellera de Salud, Alba Vergés, haya indicado que ni Barcelona ni el área metropolitana norte y sur están en condiciones de pasar a la siguiente fase de desconfinamiento, Mitjà ha pedido paciencia. "Hay lugares del área metropolitana donde los indicadores no son suficientemente buenos y no estamos preparados para abrir el grifo del desconfinamiento. Hay que esperar a disminuir los casos y a tener las UCI más libres", ha subrayado.

El especialista también ha recordado que en estas zonas la inmunidad de la población no es demasiado alta y hasta que no se sitúe en valores alrededor del 50% al 70% "no habrá protección de que el virus no pueda contagiar".