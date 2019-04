Oriol Junqueras, favorable a colaborar con Ada Colau a pesar de no firmar la "hoja de ruta"

ADA COLAU RECHAZÓ ADHERIRSE AL PACTO POR LA INDEPENDENCIA

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, se ha mostrado dispuesto a ayudar a la alcaldable de Barcelona en Comú, Ada Colau, a gobernar la ciudad, pese a que rechace adherirse a la "hoja de ruta" por la independencia, y estima que "encontraremos la manera de hacerlo, por nuestra parte no quedará". Colau, ganadora de las elecciones en Barcelona, aseguró que no firmará el pacto suscrito por varios partidos soberanistas para alcanzar la independencia de Cataluña, pues no comparte la "hoja de ruta" con CiU y no se les puede pedir que lo suscriban.