Ordenan la detención de Cañamero, portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores

El TSJA ha ordenado la detención inmediata del portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, ante su incomparecencia para declarar como imputado por la ocupación de la finca militar Las Turquillas de Osuna (Sevilla).

Cañamero no piensa presentarse ante la Justicia

El silencio que Cañamero guarda ante cualquier requerimiento del juez no es algo nuevo, ya hace tres años que se declaró insumiso judicial. Para él, según explica, la labor de la Justicia respecto al sindicato al que pone voz deja mucho que desear.

En cualquier caso su detención no le preocupa y la cárcel no le quita ni el sueño ni las ganas de seguir con sus reivindicaciones. La decisión llegaba este viernes después de que, por tercera vez consecutiva, Cañamero no se presentara ante la Justicia como imputado por la ocupación de la finca Las Turquillas, en Osuna, propiedad del Ministerio de Defensa.



La toma de las Turquillas tuvo lugar el verano pasado, del 24 de julio al 9 de agosto, y al casi medio centenar de imputados se les atribuyen supuestos delitos de daños, usurpación y hurto. Un azulejo rustico que identificaba la finca fue el mayor damnificado por la acampada sindical, pero también sufrieron daños el candado, la cadena y el bastidor de la puerta. Además, parece ser que se llevaron varios utensilios de labranza.



El pasado 4 de mayo, el sindicato volvió a las Turquillas, pero en esta ocasión fue tan sólo lugar de paso para una de sus movilizaciones. Desde su fundación, en septiembre de 2007, el Sindicato Andaluz de trabajadores se ha caracterizado por sus Movilizaciones que casi siempre acaban siendo disueltas por la policía.



Ocupación de fincas, como Las Turquillas o Somonte, multitudinarias marchas obreras que buscan poner en pie a Andalucía, polémicas con Cayetano Martínez de Irujo y la expropiación forzosa de alimentos más famosa de nuestra historia forman parte de las protestas sindicales que más han sonado y que, de momento, guardan silencio ante la justicia.