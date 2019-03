La oposición invita a Interior a comprobar en persona si las cuchillas hieren

Las heridas que provocan las cuchillas colocadas en la valla de Melilla son leves, según asegura el ministro del Interior. Fernández Díaz insiste en el carácter disuasorio que tienen las concertinas, y afirma que tan sólo producen heridas leves en las personas.



Pero para varias organizaciones y partidos de la oposición, las concertinas causan heridas de grave consideración e incluso pueden llegar a ocasionar la muerte. Todos han pedido al Gobierno que las retire, incluido la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Juan Antonio Delgado, su portavoz, asegura que no fueron preguntados a la hora de reforzar la seguridad en la valla de Melilla y realizar el informe sobre las concertinas.

La Guardia Civil cree que este no es el camino a seguir. "Si de verdad quieren reforzar la seguridad de la frontera, las cuchillas no son la solución. Usamos vehículos con más de 250.000 kilómetros recorridos y nos falta personal. Se puede invertir también en más cámaras de vigilancia", ha explicado Delgado en 'Al Rojo Vivo'.



El ministro de Interior no ha querido volver a valorar la colocación de estas cuchillas, pero si diferentes miembros del Partido Popular. Han justificado el uso de las concertinas como necesarias para frenar la oleada de inmigrantes que intentan entrar en España.