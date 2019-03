La oposición afea las explicaciones de Fernández Díaz: "Habla de luz y taquígrafos... ¿Anunció la reunión?"

Los grupos parlamentarios de la oposición han coincidido en restar credibilidad a las explicaciones del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, sobre su entrevista con el imputado Rodrigo Rato y han pedido su salida del Gobierno. Algunos partidos, como PSOE, UPyD e IU, han elevado la exigencia de responsabilidad al presidente Mariano Rajoy.

Rosa Díez califica la reunión de "acto obsceno"

Para el socialista Antonio Trevin, los únicos asuntos personales que preocupan a Rato son las investigaciones en los casos de Bankia, las 'tarjetas black', las preferentes o el blanqueo de capitales, y no se cree la versión de que había inquietud por su seguridad.

Rosa Díez, portavoz parlamentaria de UPyD, ha asegurado que la explicación de Fernández Díaz ha sido contradictorias, ofensiva, bochornosa y ciertamente patética. "Es un acto obsceno, es como un corte de mangas a todos nosotros", ha dicho.

Ricardo Sixto considera las explicaciones de Fernández Díaz "una milonga"

Ricardo Sixto, portavoz de Interior de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ha restado crédito a "la milonga que ha venido a contar" el ministro del Interior, pues considera que habría bastado con una llamada.

Feliu Guillaumes, de Convergència (CDC), considera que redcibir a Rato en Interior fue "una barbaridad" y rechaza las explicaciones ofrecidas por el ministro porque "nadie puede creerse" que sólo hablaran de la seguridad. "Nos toman por idiotas", ha zanjado.

Antonio Picó, de Unió (UDC), ha achacado a Fernández Díaz dos "errores de manual": no dar a conocer de inmediato su reunión con Rato y pensar que nunca transcendería. Según ha dicho, el tiempo dirá si esta entrevista tiene coste penal.



El PNV, que hasta ahora no había entrado en la polémica, también ha criticado este viernes la reunión. Para su portavoz, Aitor Esteban, Fernández Díaz tendría que haber dimitido ya y sus explicaciones no aclaran nada. "Lo que procede es un paso atrás", le ha dicho al ministro, que a su juicio "no se puede permitir el lujo" de reunirse con un imputado.



Por último, Xabier Mikel Errekondo, de Amaiur, ha calificado de "broma" todo este episodio y ha asegurado que el Gobierno "miente más que habla". En su opinión, Fernández Díaz debería haber dimitido y la Fiscalía tendría que actuar.