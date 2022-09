La exsecretaria general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, ha anunciado que presentará una denuncia por suplantación de identidad después de que alguien haya pedido cita para registrar con su nombre un nuevo partido político.

"El lunes interpondré una denuncia ante la Policía Nacional por suplantación de identidad. No es cierto que yo haya solicitado esta cita ante el Ministerio del Interior. Pero tengo mucha curiosidad por saber quién lo ha hecho en mi nombre", ha publicado Olona en su perfil de Twitter.

Las declaraciones de la ex de Vox están acompañadas de una noticia publicada por el periódico 'El Mundo' en el que se informa de que alguien con el nombre de Macarena Olona había pedido para este martes una cita en Interior con el supuesto objetivo de registrar una nueva asociación política.

Olona ha confirmado en los últimos días que su intención no es la de fundar un nuevo partido político tras su salida de Vox. "No voy a liderar un partido distinto a los que existen", ha asegurado ante los medios, insistiendo, no obstante, en que seguirá su camino en la política "sin ser una amenaza para Vox".

Ortega Smith habla tras la ruptura de Vox con Olona

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha asegurado que su formación tiene como único desafío "echar a Pedro Sánchez de la Moncloa". Así es cómo ha respondido al ser preguntado por la crisis en el partido tras la ruptura con Macarena Olona y las críticas de ésta a la cúpula de la formación.

"Todo lo demás que nos pueda distraer de ese objetivo no está en nuestro camino, está en los aledaños". "No podemos perder el tiempo, tenemos demasiada prisa, demasiada necesidad en sacar de la Moncloa a este sinvergüenza, a este traidor a España", ha zanjado Ortega Smith.