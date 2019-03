Oleguer Pujol era el encargado de blanquear el dinero negro familiar

Tres puntales estaban llamados a sostener en las alturas al clan Pujol en ausencia del patriarca, "yo tengo total confiaza en mis hijos" dijo Jordi Pujol, expresident de la Generalitat.



La UDEF le aporta a él un papel principal al benjamín de los Pujol, Oleguer es para la policía el encargado de lavar el dinero negro familiar. "A través de unas sociedades adquirirán bienes, con créditos y de esta forma quedaba blanqueado" explica Manuel Redal, auditor y consejero de GESTHA.

Según la UDEF las empresas españolas de Oleguer Pujol suelen tener como socia única a BV Society radicada en Holanda, que a su vez está administrada desde Luxemburgo, pero cuyos gerentes operan desde la City londinense esos gestores también manejan el fondo inmobiliario principal, el que pudo invertir hasta 3.000 millones en terrenos dicho fondo radica en la isla de Guernsey un laberinto con un objetivo.

"Es de alguna forma que el dinero nadie preguntase cuál era su origen y segundo no tributar por un dinero que de otra forma había que tributar" aclara Manuel Redal. Pero de dónde salía esa fortuna supuestamente se cosechó comisión a comisión y el sospechoso de gestionarlas es un Jordi Pujol Junior cuya caja fuerte rebosaba billetes

"Mucho dinero, no sé cuánto, no lo puede contar, una cantidad de dinero que no tiene nadie normal en su poder, al menos en este país" afirma María Victori Álvarez, expareja de Jordi Pujol Jr. Como muestra este ejemplo en 2005 Jordi Pujol JR le compró a una de las empresas de Carles Sumarroca 60.000 euros en acciones de la corporación General LAB, poco después recibió en sus cuentas cuatro veces esa cantidad, unos 248.000 euros y así cientos de veces.

Hasta este momento el tercer pilar, la supervivencia política de la estirpe dependía de Oriol Pujol pero tras su imputación en el caso de las ITV todo parece darle la espalda a la todavía todopoderosa familia.