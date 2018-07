La oferta de Rajoy para la gran coalición: vicepresidencias para el PSOE y Ciudadanos

Desde Bruselas, Rajoy ha aprovechado para reivindicar su gran coalición. "Debería haber un gobierno como los que hay en Europa". Un Gobierno de PP y PSOE y aunque no les hacen falta los votos, también con Ciudadanos. Y para conseguirlo ya ofrecen puestos.

"Si el PSOE o Ciudadanos quieren una vicepresidencia no tendríamos problema", asegura Javier Maroto, Vicesecretario sectorial del PP. Además, dentro de ese programa, están dispuestos a ceder y modificar la LOMCE.

Nuevas propuestas para lograr un Gobierno, que dicen es el único posible. Los populares insisten en que no tienen ninguna intención de facilitar un gobierno del PSOE. "Eso no existe, es un escenario imposible", declaraba Mariano Rajoy en la cumbre de Bruselas.

Y Rajoy, dice, no cederá por mucho que le insistan. "Si me dejara presionar por poderes económicos o mediáticos, no merecería ser el Presidente del Gobierno".

Con este escenario Rajoy comentaba con Cameron que será difícil evitar que se repitan las elecciones. Pero Sánchez, también en Bruselas y apoyado por los suyos, no pierde la esperanza. "Espero que en pocos días tengamos una mayoría para ir a la investidura con garantías".