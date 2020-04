Lograr la inmunidad al virus. Es el enigma sobre el que se centra una de las patas de la investigación del coronavirus. Al margen de la vacuna, de vital importancia, los investigadores trabajan en averiguar cuánto dura la protección tras una infección y si ésta se puede reactivar una vez superada la enfermedad.

"No hay ningún estudio que diga que no vamos a conseguir la inmunidad. Desde diciembre que empezó el brote en Wuhan hasta ahora no conocemos casos de reinfección", explicó el médico César Carballo en laSexta Noche.

Conocer los anticuerpos que pueden ayudarnos a que esta situación no se repita.

Aunque es pronto para confirmarlo, se sabe que al superar cualquier enfermedad el cuerpo genera un tipo de inmunidad durante un tiempo. La incógnita, no sabemos de cuánto es ese periodo en el caso de esta pandemia. Esta semana se han conocido los datos aportados por el Centro de Control de Enfermedades de Corea del Sur. 116 pacientes a los que se les consideraba recuperados han vuelto a dar positivo unos días después.

Pero no es lo mismo la recaída que la reinfección. "La recaída es cuando tus síntomas desaparecen y a los pocos días vuelven a aparecer. Es una infección por el mismo virus, no es que te hayas vuelto a reinfectar", señaló Carballo en laSexta Noche. Es decir, no está demostrado que hayan vuelto a contagiarse. El país asiático analiza ahora los organismos de estos falsos recuperados sin conclusiones fiables de momento.

Por su parte, la OMS advierte: todavía es muy pronto para saber si las personas que han superado el COVID generan los anticuerpos necesarios para no volver a contagiarse. "Nadie está seguro de que alguien con anticuerpos esté completamente protegido", afirma Michael J. Ryan, director ejecutivo de la OMS.

Por eso se trabaja con los datos más parecidos que tenemos hasta la fecha. Los coronavirus humanos similares al que ahora nos tiene en alerta: el SARS y el MERS. En nuestro país por ahora no hay constancia de casos de reinfección, según el Ministerio de Sanidad, y se sigue trabajando a nivel mundial para conocer los anticuerpos que pueden ayudarnos a que esta situación no se repita.