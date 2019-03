Las nuevas grabaciones del caso Rus revelan que él quería "un 3%"

En una grabación , el vicepresidente de la Diputación, Máximo Caturla le dice a Benavent, mano derecha de Rus entonces, que no quiere que nadie más piensen que son unos recaudadores... aunque lo sean: "No quiero que ni Alejando, ni que el otro Alejandro ni su puta madre vayan por ahí pensando que nosotros somos recaudadores. Aunque es así. Por eso te digo, si nosotros podemos funcionar sin depender de nadie... a tomar por culo. Ni Alejandro, ni Víctor, ni Gerardo, ni su puta madre".



Máximo Caturla, en aquellos años era consejero delegado de 'Ciegsa', empresa encargada de la construcción de centros educativos de la Generalitat Valenciana. Le habla a Benavent de adjudicaciones, de la última que tuvo: "El tema de las adjudicaciones, la última que tuve hablé con Víctor. Vamos, al constructor hablarlo con: 'mira, entre estas tres, esta es la que toca. Yo creo que es esta, tú decide lo que quieras'. Pero yo no puedo hacer filigranas, no me pidas nada a ti, que no te lo voy a dar, que soy el Consejero Delegado".



A las adjudicaciones, en las conversaciones entre estos dos lugartenientes de Rus, se suman las comisiones. Hablan de presuntas mordidas por esas adjudicaciones: el porcentaje es de un 3%, cifra de la que habla Alfonso, se entiende que Alfonso Rus.

Caturla y Benavent explican las gestiones que tienen que hacer para negociar esos porcentajes. Máximo Caturla afirma que ha llegado ahí "porque tenía una duda, con este además, con la próxima adjudicación". Benavent le pregunta si es en Torrevieja. Caturla responde: "Alfonso me ha dicho que un 3%, déjame que yo lo hable con él porque voy a intentar negociar el precio".



En estas grabaciones, se escucha la palabra comisión sin tapujos. Chorizadas, dice Caturla: "De alguna forma hacían unas chorizadas tremendamente... a la hora de enfocar las adjudicaciones, las comisiones y tal".