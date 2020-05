Joan Josep Nuet, líder de la plataforma Sobiranistes e integrado en el grupo de ERC en el Congreso, se ha desmarcado del voto en contra de la prórroga del estado de alarma de los republicanos. Así, ha optado por la abstención.

En un comunicado, la dirección ejecutiva de Sobiranistes ha explicado que en la reunión que celebró el pasado martes se acordó "por unanimidad" que Nuet se abstuviera en la votación de la cuarta prórroga del estado de alarma, pese a compartir muchas de las críticas de ERC a la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.

Fuentes de ERC han indicado que el parlamentario dispone de libertad de voto cuando no hay acuerdo en alguna votación, aunque siempre se busca la máxima "colaboración y entendimiento" dentro del grupo parlamentario

El resto de diputados de Esquerra Republicana ha votado en contra de la cuarta prórroga del estado de alarma, que finalmente ha sido aprobada con 178 votos a favor y 97 abstenciones. Una decisión que ya avanzó Gabriel Rufián el 4 de mayo.

"Nos abstuvimos por responsabilidad y para dar un voto de confianza al Gobierno español. Y pedimos rectificación de la retirada de competencias y espacios de soberanía. No lo han hecho. No han escuchado. No podemos seguir dando nuestros votos para facilitar este estado de alarma", señaló el partido en un comunicado.

Este miércoles, en el debate en la cámara baja, Rufián ha destacado que es "dramático" que solo su grupo defienda que hay alternativa a la "prórroga, a la centralización, a la militarización y a la regresión de derechos civiles". En este sentido, ha señalado que están "hartos" de escuchar que "esto 'es lo que hay'" y ha asegurado que "ya no vale": "En la sexta semana les decimos que ya basta".