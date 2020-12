Las comunidades deciden este miércoles el Plan de Navidad que se aplicará en todo el territorio. Entre ellas, la gran pregunta que se hacen muchas familias: ¿contarán los niños en los límites de personas de cara a las comidas y cenas de Navidad?

La cuestión no es baladí y para muchas personas la decisión de las comunidades puede cambiar abruptamente sus planes. No hay consenso: Galicia abrió la veda al respecto y Cataluña lo estudia, pero otras autonomías como Euskadi o Castilla y León no lo ven claro.

El borrador del Plan de Navidad del Gobierno plantea un máximo de seis personas en las cenas familiares y no menciona a los niños, por lo que se dan por incluidos cuando las reuniones no sean entre grupos de convivencia. Sin embargo, el texto es solo un listado de recomendaciones y no es de obligado cumplimiento.

Las comunidades siguen, por tanto, gestionando sus competencias en el marco del estado de alarma y son las que pueden limitar o no las reuniones e incluir -o no- a los niños.

Estas son las posturas de las comunidades que ya se conocen:

Las que están a favor

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, puso el debate encima de la mesa: "El cómputo de niños sobre adultos debería de tener una metodología distinta", aseguró al ser preguntado por su plan de Navidad.

De momento no hay más detalles al respecto, tampoco el gallego ha querido avanzar si respetará el límite establecido por el Gobierno o permitirá reuniones mayores en los días más señalados.

Por otro lado, en Cataluña el Govern valora excluir a los niños de la cuenta de hasta diez personas que maneja de cara a las fechas más destacadas del periodo navideño, debido a los últimos estudios que certifican una baja posibilidad de transmitir la enfermedad.

"Lo estamos hablando a nivel de Procicat. Es verdad que (los niños) tienen una capacidad de contagio muy inferior, pero eso lo tiene que decidir la parte sanitaria del Procicat y del Govern", ha señalado el conseller de Interior, Miquel Sàmper.

Las que están en contra

Varias comunidades se han mostrado en contra desde el principio, entre otras cosas por la peor situación en sus territorios.

En Castilla y León, la Junta ya ha avanzado que no apoyará sacar a los niños de la cifra de seis "por prudencia".

"Desde nuestro punto de vista deben contar a la hora de este tipo de reuniones, no dejan de ser personas", defiende la directora general de Salud Pública castellanoleonesa, al tiempo que ha insistido en su voluntad de llegar a un acuerdo para establecer criterios comunes.

En la vecina Euskadi, tampoco contemplan la posibilidad de flexibilizar las medidas. Por eso, ellos proponen que los niños cuenten dentro del límite de seis personas y, como tal, lo llevarán a la reunión del Consejo Interterritorial de Salud.

El Gobierno de Ximo Puig en la Comunidad valenciana aboga por aumentar los límites de personas en las fechas señaladas: de seis a diez personas. Sin embargo, los niños sí estarían incluidos en esa cifra. En esa misma línea trabaja la región de Murcia. Según su consejero de Salud, Manuel Villegas, "todavía queda tiempo para tomar decisiones".

Lo que opinan los expertos

Lo cierto es que no hay datos concluyentes sobre si los niños son o no más infecciosos que los adultos. Hay estudios que afirman una cosa mientras que otros dicen la contraria.

Según un estudio elaborado por el Hospital Vall d'Hebron con la ayuda de un centenar de pediatras de atención primaria, sólo un 8% (86 casos) de los 1.081 menores de 18 años con COVID-19 confirmado entre el 1 de julio y el 31 de octubre en Cataluña transmitieron el coronavirus en su núcleo familiar.

Pero tal y como recuerda el doctor César Carballo, "en Reino Unido han visto que un porcentaje alto de las infecciones venían de los colegios y están planteándose cerrar".

La epidemióloga Margarita del Val es mucho más contundente: "Los niños, los adultos, contagiamos todos igual. Eso es lo más conservador que se puede ser, y por lo tanto un niño tiene que contar lo mismo que un adulto", asevera, en contra de ser más permisivos con las reuniones si hay niños.

Lo que opinan los pediatras

La Asociación Española de Pediatría constata que los niños pueden infectarse por el virus igualmente, a pesar de que estas infecciones sean leves o asintomáticas. Por tanto, también pueden contagiar, sobre todo en situaciones en las que no se pueda respetar las medidas básicas de prevención: mascarillas, ventilación, higiene o distancia.

Además, los pediatras señalan lo positivo de la vuelta al cole y la estancia en un entorno escolar restrictivo: solo se han cerrado un 1% de las aulas en el país y no ha fomentado la transmisión comunitaria. Un "marco protector", dicen los pediatras, que se pierde durante las tres semanas que durarán las vacaciones, en entornos más proclives a la infección: los hogares.

Así, la AEP recomienda que se cuente dentro de los comensales a los niños mayores de dos años y conviene que se reduzca el número total de personas en entornos cerrados y con peor ventilación.