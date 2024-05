El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz Ruiz, se mantiene firme y no permitirá que Vox entre en el Gobierno municipal, aunque la ultraderecha lo amenace con aprobar los presupuestos. Si no consigue sacar adelante las cuentas, se someterá a una cuestión de confianza. Hoy lo ha respaldado el presidente Juanma Moreno.

El popular ha asegurado este jueves, tajantemente, que no piensa pactar un gobierno de coalición con Vox, partido este último que asegura que hay negociaciones "en buen camino" mientras el PP lo niega por completo; anunciando en paralelo que elevará finalmente al pleno su proyecto presupuestario de 2024, para el cual no cuenta aún con consenso político para su aprobación; y en caso de no prosperar planteará una cuestión de confianza vinculada al propio presupuesto.

Pepe Millán, portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, ha asegurado que "no es ni más ni menos la posición que nos han otorgado los sevillanos en las elecciones del pasado 28 de mayo". Además, ha aseverado que no hay ningún acuerdo, pero sí es verdad que existen conversaciones bien encaminadas. Encaminadas a que VOX entre en el Ayuntamiento de Sevilla.

Por su parte, José Luis Sanz Ruiz ha reaccionado a las declaraciones de estos últimos días de manera tajante, asegurando que quiere seguri gobernando en solitario. Unas palabras que el propio Juanma Moreno ha defendido este jueves: "No hay ninguna opción. Ahora no".

En paralelo, el alcalde ha anunciado que prevé elevar al pleno, en la primera semana de junio, el proyecto presupuestario que había diseñado su equipo de Gobierno, unas cuentas de las que desistió de presentar al pleno, después de que las mismas encontrasen el "no" previo de todos los grupos de oposición en los órganos de gobierno de la Gerencia de Urbanismo, el IMD, el Instituto de la Cultura y las Artes (ICAS), la Agencia Tributaria, el Patronato del Real Alcázar y la sociedad Congresos y Turismo de Sevilla (Contursa).