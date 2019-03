La polémica del machismo marca hasta el final la campaña electoral

¿Influirá o no en las urnas el patinazo de Cañete? La opinión de cada uno se la pueden imaginar: el protagonista del desaguisado cree que "no va a tener ningún efecto", y su rival, Elena Valenciano, opina todo lo contrario, "se merece perder las elecciones sólo por eso". Lo que parece claro es que no ha sido la campaña que el PP tenía en mente.

El final de campaña ya está aquí, y deja un buen puñado de imágenes para el recuerdo. Son las horas del cansancio indisimulable y de los ases en la manga. Como el de Vida-Quadras, que ha esperado al último día para enseñar a su amigo exalcalde de Nueva York alabando su figura.