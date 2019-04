Moreno: "Sánchez tapa su derrota pactando con todos para poder llegar a la Moncloa"

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha dicho que el PSOE, con su líder nacional, Pedro Sánchez, y andaluz, Susana Díaz, a la cabeza "han abierto las puertas al radicalismo en las instituciones".

En una comparecencia pública en Ayamonte (Huelva), Moreno ha destacado que en estos momentos, a escasos meses de las elecciones generales, hay "dos bloques y dos líderes". Uno, ha dicho, el de Pedro Sánchez con "permanentes ambigüedades y coqueteos con el radicalismo" y otro, el de Mariano Rajoy, con "firmeza y claridad".

Con Sánchez "no sabemos dónde vamos", ha dicho Moreno, que ha añadido que no comprende "cuál es su objetivo y horizonte", ya que "un día apuesta por reformar la Constitución, otro no quiere nada con radicales y al día siguiente les abre las puertas de las instituciones".