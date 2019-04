Montoro: "Si Pujol no se hubiera visto obligado nunca habría admitido su fraude"

El titular de Hacienda considera que "no es admisible lo que ha hecho Jordi Pujol que en lugar de empezar pagando lo que debe a los ciudadanos saca un comunicado para justificarse. Eso no es una anécdota ni es un error como dice el interesado. ¿Cómo va a ser creíble su comunicado cuando tiene aún cuentas pendientes? ¿Quién va a creer sus palabras si sus obras no son coherentes? ¿De qué vale la confesión si no hay voluntad de enderezar el rumbo?", se pregunta el político popular.

Montoro afirma que lo más "asombroso" de la declaración de Pujol es que "confiesa el fraude pero no asume su responsabilidad del mismo. Admite que lo ha hecho mal durante 34 años pero se queda en eso. No hace nada que demuestre que está dispuesto a hacerlo bien a partir de ahora".

El titular de Hacienda cree que si Pujol no se hubiera visto obligado nunca habría admitido que ocultó de manera deliberada un patrimonio millonario. "El señor Pujol está reaccionando a las investigaciones de la Agencia Tributaria y los servicios que persiguen el blanqueo de capitales".

Montoro recuerda que el expresident justifica su "error" tributario en que "nunca encontró el momento adecuado para regularizarlo. Intenta humanizar el desmán cometido diciendo que todo es fruto de una herencia que repartió entre los miembros de su familia, como si al buscar un argumento tan íntimo pudiera borrar 30 años de clandestinidad fiscal. El fraude no se expía con una carta novelada de disculpas", sentencia el político popular.