Montoro asegura que fueron los medios los que confundieron su mensaje

INCLUSO EL TWIITER DEL PP DIO LA NOTICIA COMO VERDADERA

Al ministro Montoro no le ha hecho ninguna gracia que la oposición le diga que "no tiene remedio". Ese ‘mea culpa’ que entonó parece que va a tener que escucharlo bastantes veces, quizá porque no es la primera confusión que crea con sus palabras. Aunque ha culpado a los periodistas de no entender sus mensajes.