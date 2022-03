La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha asegurado que la decisión de enviar directamente armas a Ucrania no ha supuesto una crisis en la coalición y ha proclamado que el Ejecutivo está "más unido que nunca", "goza de buena salud" y tiene una "única voz" sobre este conflicto, que lidera el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

En declaraciones a Canal Sur, Díaz ha enmarcando las críticas vertidas a esa decisión por parte de la ministra de Derechos y líder de Podemos, Ione Belarra, y el portavoz parlamentario, Pablo Echenique, en las "diferentes sensibilidades" que entraña esta crisis, algo que es "comprensible" pero que no afecta al Ejecutivo de coalición.

"El Gobierno está más unido que nunca y absolutamente coordinado, con una posición única. El Gobierno habla con una única voz que ha explicitado el presidente del Gobierno y, además, en el que es comprensible en temas difíciles, tener distintas sensibilidades. Pero el Gobierno actúa con una única voz, como no puede ser de otra manera", ha enfatizado.

Es más, ha indicado que está "clarísimo" que quien dirige la política exterior de España es el presidente, siendo conscientes de que se gobierna para "tomar decisiones muy difíciles", como ya han demostrado durante la pandemia.

A pesar de ello, Echenique ha vuelto a reafirmarse hoy en que la decisión del envío de armamento es "un error" y ha reivindicado que "defender las vías negociadas y paz" es "lo más sensato": "Defender las vías negociadas y la paz es hoy lo más sensato aunque nos acribillen".

También hoy la titular de Igualdad, Irene Montero, ha insistido su posición contraria a que España remita bilateralmente armamento a Ucrania: "Como ya dijimos ayer, esto es un error. No cambia la correlación de fuerzas y contribuye a una escalada bélica que va a generar más muertes y más sufrimiento y puede acabar en un conflicto global. Defender las vías negociadas y la paz es hoy lo más sensato aunque nos acribillen", ha desgranado el portavoz del grupo confederal.

En declaraciones a laSexta, Montero ha apuntado que "el envío de armas no es una medida eficaz ni para pararle los pies a Putin ni para proteger a la población ucraniana porque es muy posible que nos lleve a una escalada bélica que nos lleve a un conflicto global".

Preguntada por las discrepancias dentro de Unidas Podemos sobre este asunto, ha asegurado que hay "acuerdo" en que "la prioridad debe ser pararle los pies a Putin y cesar con la violación de derechos fundamentales y con que las vías diplomáticas deben ser la prioridad": "En eso existe un consenso absoluto y es la posición que vamos a seguir defendiendo en el Gobierno, este es el país del 'no a la guerra'".

En esta línea, Yolanda Díaz ha explicado que dentro de la coalición hay "diferentes sensibilidades" en un tema "complicado" y ha especificado que en esta crisis "hay que tener claro" que se "condena" la actuación de Rusia.

La vicepresidenta segunda ha subrayado que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha acometido una "agresión unilateral" e "invasión ilegítima" a un país que "violenta" el derecho internacional.

En este sentido y en virtud al derecho internacional, Ucrania tiene el derecho legítimo a la defensa y ha especificado que la diplomacia "no se ha interrumpido", donde el Gobierno trabaja en coordinación con las Naciones Unidas para una salida dialogada. "No se abandona (la vía diplomática) pero no podemos olvidar que el pueblo ucraniano está siendo absolutamente agredido", ha apuntado al respecto.