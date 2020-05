"Forzar el ritmo nos puede costar muy caro, sobre todo en vidas". Es la advertencia que ha lanzado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ante las dudas arrojadas por parte de los presidentes autonómicos acerca del plan de desescalada del Gobierno.

El paso de la fase 0 a la fase 1 ha levantado multitud de comentarios, algo ante lo que Montero defiende que "no vamos a llegar antes" al escenario de recuperación económica si se dan pasos en falso en la desescalada. "Es importante que no existan rebrotes y consolidando los pasos que se vayan dando", añade.

"Tenemos que ser muy claros a la ciudadanía y no podemos llevarnos a engaño. Lo realmente grave sería alejarse de ese criterio sanitario y dejarse llevar por consideraciones políticas o de otra índole", afirma Montero.

La ministra insta a "no tirar por tierra" el progreso hecho hasta ahora, manteniendo "cautela" y haciendo un llamamiento a "no trasladar falsos agravios o especulaciones que no tienen ningún tipo de fundamento en una pandemia de estas características".

Críticas a Sánchez en la conferencia de presidentes

Antes de esta comparecencia, Pedro Sánchez ha mantenido su reunión semanal con los presidentes autonómicos, en la que ha sido objeto de críticas por parte de dirigentes del PP e incluso alguno de su propio partido.

Ximo Puig afirma que la cogobernanza no ha funcionado en su Comunidad Autónoma, pidiendo rigor en la toma de decisiones. Puig no pone en duda la honestidad de los técnicos del Ministerio de Sanidad, criticando que el documento de 232 páginas que remitieron al Gobierno no ha recibido respuesta.

A pesar de esas críticas, Sánchez ha agradecido a todos los presidentes autonómicos su actitud constructiva y propositiva. En la reunión, Sánchez ha propuesto a los presidentes autonómicos que colaboren con el funeral de Estado que el Gobierno está preparando para el mes de julio en memoria de las víctimas, anunciando también la firma del acuerdo que se producirá este lunes con los agentes sociales para prorrogar los ERTEs.