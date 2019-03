Mónica de Oriol y su marido se construyen una mansión en medio del Parque Nacional de Cabañeros

En medio de un idílico paisaje, en el Parque Nacional de Cabañeros, se ve una grúa. Según 'Infolibre', se construye la mansión del mario de Mónica de Oriol, presidenta del Círculo de empresarios, y muy criticada por sus polémicas declaraciones. Las últimas, sobre la contratación de mujeres que se puedan quedar embarazadas.



El matrimonio ya tenía allí una casa, pero la ley de Parques Nacionales pone límites a las obras. Theo Oberhuber, coordinadora de campañas de 'Ecologistas en Acción' denuncia que "este Gobierno perimte que estas personas, por su capacidad económicas, influencias y amigos del PP hagan lo que quieren".



El responsable último es el ministerio de Agricultura, pero la ministra, Isabel García Tejerina, desconoce el tema: "Si no han cumplido se les tendrán que poner las sanciones correspondientes, pero desconozco cuáles son las obras que estas personas han hecho en su propiedad privada".



La finca pertenece al Ayuntamiento de Alcoba, allí dicen que las obras dan trabajo y que no creen que haya ilegalidades. Según 'Infolibre', también se ha modificado uno de los caminos que lleva al inmueble, afectando a una vía agropecuaria. Mónica de Oriol no ha querido aclarar nada.