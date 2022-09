La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha replicado este martes al presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, tras sus declaraciones en las que cuestionaba a los socios del Ejecutivo y así como la intervención de Pedro Sánchez en el pleno del Senado en la que calificó como "insolvente" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha vuelto a acusar a Feijóo de "insolvencia", reafirmando así el mensaje del Gobierno contra el líder de la oposición.

A este respecto ha indicado que "o se trata de insolvencia o de mala fe", y que prefiere pensar que es lo primero porque tendría remedio, pero lo segundo cuenta con "mal arreglo". Al ser preguntada sobre este asunto, Rodríguez ha evitado hacer más comentarios sobre las palabras de Page. "No tengo nada que decir, son sus propias declaraciones y sus propia palabras y se hace cargo de las mismas", ha indicado.

El presidente de Castilla La Mancha afirmó en una entrevista publicada este lunes que tiene un buen concepto en lo político y en lo personal de Feijóo, no comparte ni se identifica con el calificativo de "insolvente" y no lo considera acertado. De este modo, mostró su desacuerdo con el mensaje fundamental de Sánchez en el debate que mantuvo con Feijóo en el Senado a principios de mes.

Sin embargo, fuentes de Moncloa han precisado que creen que el líder de los socialistas de Castilla La Mancha no estuvo acertado con sus palabras, en las que también criticaba la política de pactos del Ejecutivo y los ataques del Gobierno al sector empresarial, y solo les encuentran explicación en su carácter personal. "Él es así", apuntan. En su respuesta, la portavoz del Gobierno ha querido hacer "una defensa a ultranza" de la acción del Ejecutivo que según ha afirmado está centrada en ampliar derechos.

Así, ha indicado que quiere que al Gobierno se le valore en términos de "rentabilidad social", ha afirmado. "Hemos aportado mucho en momentos muy complicados, creo que podemos hacer un balance muy positivo", ha sostenido. A continuación al ser preguntada sobre si cree que las críticas de Page afectan a la estrategia del Gobierno contra Feijóo, puesto que puso en duda el mensaje principal que Sánchez lanzó en el debate contra el líder de la oposición en el Senado --que marcó el inicio del curso político y las líneas maestras del discurso de Moncloa--, la portavoz evitó la confrontación y abogó por que el Gobierno siga gobernando centrándose "en lo importante".

Además ha lamentado que el Gobierno no se sienta acompañado por el principal partido de la oposición y ha justificado que es una reclamación que hacen de manera recurrente porque el PP, tanto en la época del anterior líder Pablo Casado, como ahora con Feijóo, no han estado del lado de la mayoría de españoles. Así, ha calificado de "decepcionante" que no hayan apoyado medidas como el transporte público gratuito, las becas para familias "que lo necesitan" o las rebajas fiscales en energía que benefician a la mayoría de la población.