Será el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y no el presidente del Gobierno, el que explique en el Congreso de los Diputados la declaración del estado de alarma en Madrid, según ha podido saber laSexta. El Pleno se celebrará este jueves a las 9:00 horas.

Ese estado de alarma lo aprobó un Consejo de Ministros extraordinario el pasado viernes 5 de octubre, presidido por al vicepresidenta Carmen Calvo, en ausencia de Pedro Sánchez, de visita ese día con el rey en Barcelona.

Esta primera declaración será informada al Congreso y si fuera necesaria la prórroga, pasados los 15 días, ya se tendría que pedir permiso al Parlamento. Illa ya ha dicho esta misma mañana en una entrevista en la Cadena Ser que todavía no se levantará el estado de alarma: "No se dan las circunstancias para levantar el estado de alarma. Si vemos que en algún municipio se cumplen, lo haremos, pero hoy no se dan".

Por el momento, la Comunidad de Madrid presenta una incidencia por encima de los 500 casos por 100.000 habitantes, una positividad del 20% en las PCR que se realizan y la ocupación de las UCI está en un 40%, mientras que la media española se sitúa en un 18%.

Estos datos, ofrecidos por el ministro de Sanidad, son los que imposibilitan que por el momento se levanten las restricciones: "Evidentemente cuando se cumplan los criterios de la interterritorial, levantaremos el estado de alarma, sin ningún problema".

En el Congreso, los portavoces de los distintos partidos ya se están manifestando. Íñigo Errejón, de Más País, cree que el estado de alarma ha llegado tarde, y que aunque es un instrumento jurídico, "si no se adoptan otras medidas sanitarias, las medidas de movilidad no frenan el virus".

Sobre la insistencia de Madrid para que se levante ya ese estado de alarma: "Cuando uno empieza un tratamiento con antibióticos, no puede suspenderlo antes de tiempo", opina Errejón.

Joan Baldoví, de Compromís, cree que, "viendo la actitud obstruccionista de Ayuso", ya tendría que haberse decretado antes, y que si es necesaria una prórroga, "votaríamos a favor si lo recomiendan los científicos".

Fractura entre Madrid y Sanidad

Tras la aprobación del decreto de estado de alarma, Illa se mostró muy duro con la presidenta de la Comunida de Madrid: "La presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid ha decidido no hacer nada". Y justificó esta medida en que busca dar cobertura jurídica a las mismas restricciones que ya operaban allí y que ayer tumbó la Justicia.

Podemos cruzarnos de brazos o podemos frenar al virus"

"Podemos cruzarnos de brazos o podemos frenar al virus. La política está para servir y para frenar al virus", ha sentenciado. "La obligación de este Gobierno y de cualquier Gobierno con alma es frenar al virus doblegando la curva de contagios y protegiendo a los madrileños y al resto de españoles, aunque suponga algunos sacrificios", ha agregado el titular de Sanidad.

Y ha añadido: "No quiero entrar en polémicas, lo he evitado siempre", ha proseguido el ministro, que no obstante se ha mostrado contundente con la situación de la Comunidad: "En política, un 99% de los temas suelen ser discutibles, pero siempre hay un 1% que es indiscutible. Proteger la salud de los madrileños es indiscutible y que en Madrid hay transmisión comunitaria también lo es".

Por ello, ha defendido que "hay que tomar medidas para proteger la salud de los madrileños y también para evitar que esta situación se propague a otras comunidades autónomas y ponga en peligro la salud de más personas".

En este sentido, ha recalcado que "es muy importante que el nivel de contagios alto de Madrid no se extienda por el resto de España".