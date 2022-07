El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, asegura que están muy satisfechos con el último acercamiento del Ejecutivo y la Generalitat de Cataluña. "Creo que estamos empezando a hacer política. Política con 'p' mayúscula, que es política útil. No es sencillo, no es cómodo y no es rápido", ha sentenciado este sábado en una rueda de prensa.

En este sentido, ha asegurado que mientras otros prefieren ir con su bandera y mirar para otro lado, la coalición quiere llegar a acuerdos con lealtad institucional entre gobiernos. Mantiene que hay quien quiere que no se vean las medidas del Gobierno, que se dedica, dice, "a las cosas del comer".

Son palabras que ha pronunciado el día después de que él mismo acordara con la consejera catalana de Presidencia, Laura Vilagrà, la reunión que el próximo 15 de julio mantendrán en Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, después de que ambos ejecutivos hayan cerrado un acuerdo marco para el diálogo en el que se comprometen a poner fin a la "judicialización" del conflicto.

"Nos piden que seamos valientes, que lleguemos a acuerdos con diferentes y que estos acuerdos sean representativos de la mayoría de la sociedad catalana. Y que en esa mayoría de la sociedad catalana, por supuesto, todas las partes cedan", ha sostenido Bolaños. Ha añadido que "en lugar de mirar a lugares que a ninguna parte llevan", los catalanes y españoles quieren avanzar mediante "cooperación y lealtad institucional entre gobiernos".

Minutos después ha tomado la palabra el primer secretario del PSC, Salvador Illa, quien ha considerado que "ayer se dio un paso muy importante" que demuestra que el diálogo entre ejecutivos "está siendo sólido y está avanzando". Aunque ello no significa, ha puntualizado, que esté siendo "fácil" ni "rápido".

Illa ha remarcado que en Cataluña existe "un conflicto político" que no solo requiere de negociación entre gobiernos sino también, como "complemento", entre los propios catalanes. Por ello ha reclamado a Aragonès que "cumpla con lo acordado" y convoque una mesa de partidos catalanes.