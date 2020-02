El Ministerio de Consumo, de nueva creación, ha creado ya perfiles en todas las redes sociales, y lo ha hecho tirando de humor. De hecho, su primer tweet es un gif de Bob Esponja.

Los internautas no han tardado en hacerse eco de esta publicación. "¿En esta payasada se va un sueldo público? Cojonudo", "sois Gobierno no Youtubers, ni un anuncio de Pepa Pig", "Entre tanto hater rancio: ME PARECE MARAVILLOSO", son algunos de los comentarios.

Pero este no es el único mensaje en tono irónico que han lanzado, también han bromeado con una posible cuenta de Tinder. En una publicación compartieron los enlaces de todas sus cuentas en redes sociales y al difundir la de Tinder, dirigían a una URL que mostraba un gif con la frase "es broma, que no se enfade nadie".

Después de estas dos publicaciones han comenzado a compartir mensajes oficiales con información sobre las primeras acciones de Alberto Garzón como ministro de Consumo, entre las que se encuentra una "ronda de reuniones con el objetivo de alcanzar un acuerdo por la prevención y el freno de la ludopatía".