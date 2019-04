Militantes 'pro Sánchez' increpan a los críticos en Ferraz a gritos de "fascistas" y "golpistas"

Varios militantes y simpatizantes socialistas han increpado y lanzado insultos como "traidores" a los dirigentes críticos con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a su entrada en la sede de la calle Ferraz, donde este sábado se celebra el Comité Federal del partido en un clima de división sin precedentes.

Con gritos como "No es no" han entrado en la sede socialista el diputado Eduardo Madina y el presidente de Aragón, Javier Lambán, que ha tenido que acceder protegido ante un sonoro abucheo. Los militantes se han apostado en la sede desoyendo el llamamiento realizado este viernes desde el partido, pidiendo que no se acudiera a protestar a Ferraz.

"Iros a Génova" ha sido otro de los gritos lanzados a los críticos, incluso a partidarios de Pedro Sánchez como la presidenta de la comisión gestora del partido en Galicia, Pilar Cancela, o la secretaria general del PSOE-M, Sara Hernández Los manifestantes, alrededor de medio centenar de personas, también han dedicado insultos a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que ha accedido a la sede de Ferraz a primera hora de la mañana en el interior de un vehículo.

"Los barones del PSOE son la mafia", se podía leer en el cartel que portaba el activista Lagarder Danciu, famoso por reivindicar los derechos de los sin techo reventando actos de diferentes partidos políticos. También ha acudido a Madrid Francisco Gómez, el militante socialista que se encadenó a la sede del PSOE de Mérida en apoyo a Pedro Sánchez.

"He venido solo, conduciendo toda la noche, para apoyar a mi todavía secretario general, a solidarizarme con él", ha explicado este jubilado de 68 años, afiliado desde 1977 al partido, que ha desplegado una pancarta con el lema: "La militancia extremeña con Pedro Sánchez".