Miles de manifestantes marchan en Barcelona contra el juicio del procés bajo el lema "la autodeterminación no es delito"

Coincidiendo con el fin de la primera semana de juicio del procés, miles de manifestantes han salido a la calle en Barcelona para protestar contra este proceso judicial convocados por ANC y Òmnium Cultural.

La manifestación está encabezada por una pancarta en la que se puede leer que "la autodeterminación no es delito" y ha obligado a cortar la Gran Vía de la ciudad, ya que discurre entre Plaza España y Plaza Universidad. "Nos juzgan a todos", "Libertad presos políticos" o "Queremos nuestro gobierno en casa y libre", son otros de los lemas que se pueden leer entre los asistentes.

Se trata de la primera movilización contra el juicio que se está celebrando en el salón de Plenos del Tribunal Supremo y en ella participan el presidente de la Generalitat, Quim Torra, el del Parlament, Roger Torrent, consellers y dirigentes de PDeCAT-JxCAT y ERC, miembros de la CUP y también de Catalunya En Comú-Podem, como Jéssica Albiach, Jaume Asens o Gerardo Pisarello.

En los primeros tres días de juicio declararon Oriol Junqueras y Joaquim Forn. El exvicepresident de la Generalitat hizo una declaración en clave política después de reiterar que no cometió ningún delito y que en ningún caso hubo violencia. "Me considero un preso político" y "se me juzga por mis ideas", afirmó Junqueras.

Fuentes del Tribunal Supremo consultadas por laSexta aseguran que el alto tribunal ve factible acabar el juicio del 'procés' antes de las elecciones generales del 28 de abril ya que el tribunal va a ser muy estricto con los tiempos de declaración de los testigos.