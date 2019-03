Miguel Blesa acusa al juez Elpidio Silva de la filtración de sus correos electrónicos

Blesa ha testificado por la filtración de sus correos electrónicos, aunque ha respondido a casi todo que no se acordaba o directamente no ha respondido, diciendo que ''serían míos si alguien los filtró". Y ese alguien, según Blesa, es el juez Elpidio Silva, el magistrado que le mandó dos veces a prisión.

Blesa ya declaró contra Silva el año pasado en el juicio en el que fue inhabilitado por prevaricación. "Yo lo que he declarado es la animosidad y la animadversión con la que me ha tratado a mí". "Yo lo que he declarado es la animosidad y la animadversión con la que me ha tratado a mí", afirmó Blesa.

Blesa no recordaba o no contestaba a las preguntas de la abogada de Silva pero sí a las del fiscal. Por ejemplo, ha dicho haber enviado desde su correo fotos en las que se le ve disfrutando de una de sus grandes aficiones, pero de los mails más comprometidos no.