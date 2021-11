Mariano Rajoy lanza su nuevo libro ('Política para adultos') y hace balance, con perspectiva, de sus años como presidente del Gobierno. En una entrevista en 'El Mundo', reconoce sentirse "satisfecho" con su carrera y dedica mensajes a los protagonistas de entonces y a los de ahora.

Uno de esos mensajes es para Pablo Iglesias, al que le da una de cal y otra de arena. "Le reconozco un mérito: fue capaz de crear un partido que en un determinado momento tuvo muchos apoyos", expresa. Eso sí, acto seguido añade: "El populismo genera muchas emociones en un momento muy concreto y cuando llega la dura realidad acaba en la nada".

Rajoy critica concretamente a los ministros Garzón y Montero. "Tenemos hasta un ministro que pretende hacernos el menú: decirnos lo que tenemos que comer a lo largo de la semana. ¿Y eso de todos, todas y todes? Pretenden tomarse a la gente en broma", afirma.

El expresidente del Gobierno apuesta por una victoria del PP en las próximas elecciones y le 'pone deberes'. "Creo que tiene que hacer un esfuerzo para volver a unir a un país que otros han dividido", argumenta. Un actor clave en esa ecuación podría ser Vox, un partido que ve como "acompañamiento de otras grandes fuerzas".

"Yo quiero un PP con mayoría absoluta y con todos los ministros o consejeros del PP. Pero una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es la dura realidad de la vida", añade Rajoy, que reconoce que podría haber gestionado de una forma diferente la corrupción en su partido, siendo más autocrítico.

No obstante, añade: "Una cosa es lo que tienen que hacer los medios, otra los políticos y otra los jueces, pero en España hay políticos que son a la vez policías, fiscales, jueces de instrucción y además tribunal sentenciador. Y este es uno de los grandes problemas del populismo. Me pregunto dónde queda el honor de los inocentes. Rita Barberá: 24 años alcaldesa de Valencia. Fue terrible el linchamiento al que fue sometida. Y no tenía manera de defenderse. Era imposible".