Mas, sobre la independencia: “No podemos descartar la declaración unilateral”

Así lo ha expresado Mas en un encuentro organizado por el rotativo ‘El Periódico’ del presidente catalán con diez ciudadanos, con los que ha debatido sobre la desafección política, la consulta, la independencia y los recortes.

La declaración unilateral de independencia se produciría, según indica Mas, si la que llama "vía británica", el acuerdo entre británicos y escoceses que fijaron de mutuo acuerdo la pregunta, la fecha, el procedimiento y las consecuencias, es imposible y si tampoco hay pacto con Madrid para la consulta del 9-N, de crear una legislación de consultas populares catalana que de cobijo al referéndum.

A juicio del presidente catalán, "no podemos descartar la declaración unilateral. No es nuestro marco ideal, ni el mejor, ni el que queremos. Pero no podemos descartarla".

"Es el último recurso y no es el que contemplamos: ahora solo pensamos en hacer la consulta el 9 de noviembre", indica Mas, que añade que "si al final nos quedamos desarmados, decidiremos si usaremos el marco legal de las elecciones, que podrían ser anticipadas o no", afirma.