Mas no descarta acudir como candidato a la manifestación independentista del 11S

DECLARA QUE ANTES TENÍA QUE PRESERVAR SU ROL INSTITUCIONAL Y NEUTRAL

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha declarado que no descarta acudir a la manifestación independentista del 11 de septiembre porque en esta ocasión, es candidato a las elecciones catalanas. Si no acudió a ediciones anteriores fue porque tenía que preservar su rol institucional y neutral de presidente pero, ahora, declara que la "circunstancia es diferente" porque es candidato electoral. "No lo tengo decidido, aún no, pero no lo descarto".