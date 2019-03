Mas contesta a Rajoy: "Un acto de grandeza sería permitir votar"

Y en la misma línea ha reaccionado su socio de Gobierno. Esquerra ha señalado que la única solución es que los catalanes decidan si quieren permanecer o no en el "reino de España".

Además, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha dicho que ninguno de los tres comisarios europeos con los que se ha reunido en Bruselas -el de Asuntos Económicos, Olli Rehn; el de Empleo, László Andor; y el de Administración, Maros Sefcovic- le ha preguntado por el proceso soberanista en Cataluña y que él tampoco ha planteado el tema.

"Sobre todo el proceso político de Cataluña, ellos no me han preguntado y mi norma es que si no me preguntan, yo no hablo" porque se trata de comisarios responsables de políticas sectoriales, ha dicho Mas en declaraciones a la prensa al término de su jornada de reuniones en Bruselas.

"Yo temor no he percibido ninguno", ha sostenido el presidente de la Generalitat, que ha declarado que tampoco se siente "sorprendido" de que no le hayan preguntado por la situación en Cataluña porque "ellos la información que quieren tener ya la tienen".

Mas ha descartado volver a intentar reunirse con el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, antes de las elecciones europeas de mayo de 2014.



En esta visita, Barroso ha declinado recibirle alegando cuestiones de agenda. Con Andor, Mas ha abordado las iniciativas para combatir el paro juvenil y los fondos para luchar contra la pobreza y la exclusión, y con el responsable de Administración, Maros Sefcovic, ha hablado de las próximas elecciones europeas y de las iniciativas de transparencia del Gobierno catalán.

Con el vicepresidente de la Comisión y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn, Mas tenía previsto tratar la estrategia de diversificación y apertura de la economía catalana y las políticas de ajuste.

El presidente de la Generalitat ha sostenido que Cataluña "ha llegado al límite de su capacidad de reducción del gasto", con un recorte del 20% en los presupuestos en últimos 3 años, y ahora "el gran reto es cómo aumentar los ingresos".