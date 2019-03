Mas admite que hace meses que no habla con Rajoy y que prefiere contacto discreto

En una entrevista, Mas ha subrayado que se necesita conocer la voluntad de los catalanes a través de las urnas sobre su futuro político, incluso si hay una eventual oferta del Estado. "Esa es la previa; llegamos a un extremo que, si no lo hacemos así, lo vamos a cerrar en falso, una vez más, y quizás ha llegado el momento de no cerrarlo en falso, definitivamente, y a lo mejor nos conviene a todos.



Se cerró en falso en el 78, como se ha demostrado ahora, y en los años de la República del siglo pasado (...) siempre se ha cerrado en falso la relación entre Cataluña y el resto de España", ha dicho.



Mas ha subrayado que "hará absolutamente todo" lo que está a su alcance para convocar la consulta con la ley catalana que se está tramitado en el Parlament, pero ha pedido al Estado que "no la obstruya". "Lo quiero hacer legalmente; si no nos dejan otra opción, sólo quedará la opción de elecciones -de tipo plebiscitario-, pero ojalá se den cuenta de que es mucho mejor hacer la consulta con la ley catalana que no llegar a un escenario de conflicto mayor que son unas elecciones de este tipo", ha dicho Mas, quien ha reiterado, sin embargo, que deberá pactar con ERC e ICV-EUiA los próximos pasos si le impugnan la normativa catalana de consultas.



Ante la negativa del Gobierno a aceptar la consulta con argumentos constitucionales, Mas ha dicho que la "Constitución no se puede usar como una apisonadora para aplastar la voluntad de los catalanes" y, sobre una reforma de la Carta Magna que propugna el PSOE, se ha manifestado "muy escéptico". En este sentido, ha dicho que sólo le podría dar credibilidad si ve un planteamiento conjunto del PP y PSOE de reformar la Constitución y si ambos partidos aceptan someterla a consulta al lado de las preguntas formuladas para el referendo del 9 de noviembre.



Mas ha reiterado que, como ciudadano con derecho a votar con "el DNI", votaría en la consulta soberanista sí a un Estado y sí a que sea independiente, y ha lamentado la ausencia de diálogo con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con quien querría emprender conversaciones con la condición de hablar, entre otras cosas, de cómo se organiza la consulta, porque entiende que es el mandato del Parlament y el surgido de las urnas en Cataluña.