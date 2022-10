"Es un comentario jocoso con un amigo dentro de una conversación privada, pero cuando pasa del ámbito privado al público, pues se convierte en unas palabras muy inadecuadas en fondo y forma, y pido disculpas a aquellas personas que se han podido sentir ofendidas por ellas", ha señalado en declaraciones a Cope.

Martínez de Castro fue 'pillada' el pasado viernes por un micrófono abierto cuando comentó a un compañero del PP alicantino, mientras Rajoy recibía pitadas de un grupo de pensionistas a su llegada al acto institucional: "¡Qué ganas de hacerles un corte de mangas de cojones y decirles: 'Pues os jodéis!'".

"Muy fina no quedé, he de reconocer", ha bromeado la secretaria de Estado. En su opinión, más que dar explicaciones sobre el contexto o las razones del comentario, lo que "toca" es "pedir disculpas por unas palabras que no estaban pensadas para que formaran parte del discurso público". "Lo mejor que puedo hacer no es explicar, porque no tiene sentido, sino pedir disculpas y santas pascuas", ha zanjado.

Sin embargo, sus palabras de disculpa no han bastado a los pensionistas, que no han tardado en reaccionar. "Lo de santas pascuas resume lo que piensa esta persona. Pedimos su dimisión", ha insistido Pere Linares, portavoz de la Plataforma en Defensa de las Pensiones Públicas de L'Alacantí.

En esta misma línea se ha expresado la pensionista Isabel Canser: "Que diga que lo único que merecemos es un corte de mangas y que nos jodemos... tendría que dimitir". Ninguna excusa le vale tampoco a la oposición. "Lo dice en privado porque realmente piensa que se jodan los pensionistas", ha señalado Yolanda Díaz, portavoz de En Marea en el Congreso.

A estas críticas también se ha sumado el PSOE. "Yo habría dimitido. Podemos gastar bromas en privado sobre fútbol, pero ¿sobre pensionistas?", se ha preguntado Antonio Miguel Carmona, portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento de Madrid. Los afectados, los pensionistas, han vuelto a manifestarse, como cada lunes, en diferentes puntos del país. Les parece insuficiente la última subida pactada por el Gobierno. Dicen que se pospone la reforma de las pensiones.