Marlaska critica la decisión del Supremo sobre el fiscal general: "No entiendo qué elemento hay que ya no hubiera filtrado M. Á. R."

La "sorpresa" en el Gobierno por el auto del Tribunal Supremo en el que imputa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, continúa coleando desde que se conociera este lunes. Cinco días después también lo hacen las críticas al Alto Tribunal ante la incomprensión de su decisión. Unas valoraciones negativas proferidas desde el ala socialista del Ejecutivo que este viernes ha defendido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"En un Estado de Derecho, el conjunto de poderes del Estado no puede quedar ajeno a la crítica de otro poder", ha dicho el socialista, para concluir que de esta manera y "dentro del respeto institucional se puede criticar". Algo que también argumenta en que "nadie ha criticado que los jueces hayan salido con togas a manifestarse", en referencia a la ola de protestas de los magistrados ocurridas en noviembre de 2023.

Por otro lado, Marlaska ha asegurado seguir "sin entender suficientemente por qué ese auto habla de qué secretos se revelaron", es decir, el ministro no observa ningún tipo de revelación de secretos del que se acusa desde el Supremo al jefe de los fiscales. Una acusación derivada de la publicación de la nota de prensa de la Fiscalía con la que se pretendía desmentir un bulo vertido por el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En concreto, Miguel Ángel Rodríguez, más conocido como M. Á. R., filtró a 'El Mundo' un correo en el que el fiscal dejaba constancia de la posibilidad de llegar a un acuerdo de conformidad con su departamento y la pareja de la 'popular' por dos delitos de fraude a Hacienda. Sin embargo, era mail al que le precedían y seguir más correos, porque fue la defensa del empresario Alberto González Amador la que propuso este pacto.

"La pareja de Ayuso había cometido dos delitos y su defensa los había reconocido", ha recordado Marlaska sobre el hilo de comunicaciones precitado. De hecho, insiste en que "eso es transmitido por M.Á.R, reconocido por él y con consentimiento de la pareja", tal y como la mano derecha de la presidenta regional aseguró en su declaración ante el juez Hurtado.

Entonces, el ministro se pregunta de forma retórica "qué hay después de eso". A lo que ha exclamado, en una entrevista en RNE durante la mañana de este viernes, que se trata de "una nota de prensa de la Fiscalía" donde asegura no observa ninguna revelación de secretos que ha denunciado González Amador.

"¿Qué hay en eso de revelación de secretos, aunque se haya pasado posteriormente el correo?", ha dicho Marlaska en alusión a la filtración posterior de todos los correos electrónicos en los que asegura no hay otros datos que ya no hubiera compartido con anterioridad el jefe de gabinete de Ayuso: "No entiendo qué elemento más hay en esos correos que ya no hubiera filtrado Miguel Ángel Rodríguez".

Por ello, ha explicado que "si el novio no desmintió a su abogado en ese acuerdo, pues podemos llegar a la conclusión de que reconoce esos delitos", a lo que insiste en que "después de un año sin hacer una manifestación al respecto significa que está de acuerdo con admitir los hechos". Cuestión que ha completado hablando como "ministro que ha ejercido más de 30 años de juez": "la conformidad exige el reconocimiento de los hechos".

Precisamente, en el mismo auto de imputación al fiscal general del juez Hurtado se considera que el origen de la filtración de ese hilo de correos electrónicos fue Presidencia del Gobierno. Extremo que no gustó en el Gobierno y de lo que ha vuelto a dejar constancia este viernes Marlaska: "No sé de dónde se concluye (...) que todo se pasa a Moncloa y en qué se basa el juez para decir eso". Además, ha negado tener constancia "ninguna" de que el García Ortiz contactase con "la brigada tecnológica" de la Policía Nacional.