Rajoy vuelve a presionar al PSOE de Pedro Sánchez: "Yo voy a hablar, si se niegan, espero que den una salida"

Con la investidura como meta, Mariano Rajoy vuelve a criticar al PSOE por su férrea postura en el no: "Yo voy a hablar. Si se niegan, espero que den una salida [...]". Presiona así de nuevo a los socialistas para que busquen una solución que evite, dice Rajoy, tener que acudir a las urnas por tercera vez y, en esta ocasión, en Navidad: "[...] Creo que sería un disparate. No podemos tener tres veces elecciones. El PP ha ganado las elecciones y así lo han querido los españoles. Yo había propuesto ya coalición ya en diciembre pero si no se quiere, al menos deberían dejar gobernar".

Por segundo fin de semana consecutivo y en mitad de su entrenamiento, Mariano Rajoy habla frente a los medios y vuelve a criticar la postura inamovible de los socialistas: "Si ellos dicen que no, es evidente que la investidura no va a salir adelante". Un no en la investidura que, tal y como confirmó Pedro Sánchez, se repetiría en la votación de los presupuestos generales: "Votaremos, en caso de que sea investido presidente, en contra de sus presupuestos generales del Estado que, seguro, traerán más recortes como consecuencia de su política económica".

Algo inaceptable para los populares: "España necesita presupuestos [...] Decir que no se aprueban sin saber cuáles son, tiene poco sentido". Mientras, continúan los contactos entre PP y C's para un acuerdo de investidura: "Hemos quedado en tratar, porque me parece que es lo que más le importa a la gente, son los temas de economía y empleo..." dice Rajoy. Rajoy apura sus últimas horas de descanso en Galicia antes de volver a Madrid para continuar con las negociaciones.