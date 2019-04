Mariano Rajoy sigue sin tener acuerdos cerrados que le permitan ser investido tras dos semanas del 26J

Casi dos semanas después de ganar las segundas elecciones, Mariano Rajoy no tiene aún ni un sólo acuerdo cerrado que le permita ser investido. Todo, a pesar de su premura. "No sé qué vamos a arreglar en agosto que no se pueda hacer en julio", destaca el presidente del Gobierno en funciones.

Primeros contactos en marcha y mano tendida. "Me reuniré con todo aquel que quiera hablar conmigo", detallaba Rajoy. El PSOE todavía no tiene cita y el PP se excusa. "Lo que no queremos es presionar al PSOE", declara Pablo Casado, vicesecretario de comunicación del PP. Pedro Sánchez, casi mudo estos días, aunque Ferraz le ha ido adelantando la voz. "El PSOE no va a votar que no", explica César Luena.

Podemos y Ciudadanos ya tienen fecha para reunirse con el líder del PP, será el martes. Albert Rivera, por la mañana, puede ser el primer intento serio de desbloqueo. Aunque antes Rivera decía 'no' a Rajoy. "Nosotros no queremos que Rajoy gobierne, más claro no lo puedo decir", destacaba Albert Rivera, líder de Ciudadanos, ahora, indica que "no hay veto a Mariano Rajoy". Su plan sólo pasa por un acuerdo a tres con PP y PSOE. "Si Ciudadanos lo que ve es un Gobierno en minoría continuista y con la misma línea y el mismo presidente, estará en la oposición", señala Rivera.

Por otro lado se encuentra el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Su turno con Rajoy será el martes por la tarde. "No hay posibilidades de negociación y entendimiento político entre PP y Unidos Podemos, por lo que será una reunión de tipo protocolario", declara Pablo Iglesias con un 'no' inamovible y una predicción. Ante la pregunta de una periodista sobre si cree que será posible un Gobierno en España antes del mes de octubre, Iglesias responde que "sí".

A falta de los partidos mayoritarios, Rajoy ya se ha visto con Coalición Canaria, un posible apoyo. "Creemos que es fácil ponernos de acuerdo", explican. También se ha reunido con el PNV y Esquerra Republicana, con sendas negativas. "Estamos muy alejados de las posturas del PP por muchas razones", detallan desde PNV mientras que en ERC declaran que viven "en mundos políticos paralelos". El verano avanza y las negociaciones van despacio, algunos, incluso, ya apuntan que podríamos llegar a otoño sin Gobierno.