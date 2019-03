Societat Civil Catalana solicita a Mariano Rajoy frenar la consulta independentista

El presiente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha reunido este lunes con una delegación de la plataforma de la Societat Civil catalana (SCC) para analizar la situación que se vive en Cataluña ante la consulta que se celebrará el día 9 de noviembre y a la espera de concretar su cita con el presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas.

Durante el encuentro, Societat Civil Catalana ha mostrado al presidente del Gobierno su oposición a la independencia de Cataluña, posición que él defiende desde que Artur Mas expresara su intención de convocar una consulta para que los catalanes decidieran sobre el futuro de Cataluña.

Tras una reunión de casi dos horas, Joaquim Coll, vicepresidente de SCC, ha explicado en una rueda de prensa que la primera condición para desactivar la tensión secesionista es hacer "más integrador y atractivo" el proyecto común entre Cataluña y el resto de España.

En su opinión, hay que superar el debate secesionista porque es agotador, distrae a las instituciones catalanas de los verdaderos problemas y somete al conjunto del pueblo español a una tensión innecesaria.

Los miembros de la plataforma han destacado que "la consulta de secesión es en sí misma perjudicial" para la propia sociedad catalana, a la que fractura socialmente, además de los costes económicos que supondrá, aunque no creen que finalmente se celebre.

Además, Coll ha precisado que la firma del decreto de la consulta por parte del presidente de la Generalitat Artur Mas es una "grave irresponsabilidad", no solo porque sea ilegal, sino porque el proceso carece de legitimidad y garantías democráticas.

Por último, la SCC ha reclamado que se establezca una diálogo abierto, transparente y plural y la vuelta a un entorno de respeto, lealtad institucional y cordialidad entre los actores políticos.

Por su parte, el presidente del Gobierno, al que SCC ha visto preocupado por la cuestión catalana, rechaza que se pueda celebrar ese referéndum y garantiza que cumplirá con la legalidad. Además, Rajoy matiza que tanto el Tribunal Constitucional como el Congreso han mostrado su rechazo a la consulta.

Así lo reiterará el presidente del Gobierno a Artur Mas cuando se celebre la reunión que tiene prevista con él en el Palacio de la Moncloa. Rajoy y Artur Mas acordaron la semana pasada concertar esa cita. El presidente Mariano Rajoy ha asegurado el pasado sábado que aún no se ha fijado dicha cita aunque avanzó que le trasladará a Artur Mas que no va a llevar a cabo lo que "no puede ni debe hacer".