Después de meses de especulaciones, Mariano Rajoy ha despejado todas las dudas sobre el futuro de María Dolores de Cospedal: será secretaria general del PP. El anuncio ha sido recibido con una gran ovación de sus compañeros, que ha llevado a que la 'numero dos' del partido haya acabado emocionándose. Cospedal compaginará este cargo con el de ministra de Defensa.

Rajoy ha vuelto a recuperar la figura de coordinador general del partido. Será Fernando Martínez-Maillo quien ocupe este cargo, quizá, para decargar la agenda del día a día de María Dolores de Cospedal. Al margen de estas novedades, Rajoy no ha sorprendido y ha apostado por la renovación entre los vicesecretarios. "No los he cambiado porque lo han hecho bien, y en esta vida no se cambia lo que funciona", ha señalado el presidente del Gobierno.

Sí hay algunas caras nuevas dentro del comité ejecutivo nacional. Se ha aupado a dirigentes vinculados a Soraya Saénz de Santamaría, como José Antonio Bermúdez de Castro y José Luis Ayllón. Durante su discurso, Rajoy no ha dudado en alabar la figura del partido; sobre todo, en los momentos más duros.

"En los gobiernos se está y se deja de estar. Las alcaldías se ganan y se pierden, pero el partido sigue. El partido es lo estable y permanece siempre", ha señalado el dirigente popular. Rajoy ya ha anunciado que también hablará, en el ultimo día del congreso, de los jovenes y de la necesidad de luchar contra los populismos, entre otros temas.