Mariano Rajoy: "Espero que haya un debate clarificador"

Rajoy se ha referido al debate de mañana en la Cámara Baja sobre la petición del Parlamento de Cataluña en su intervención ante la Asamblea Anual de Socios del Instituto de Empresa Familiar que se ha celebrado en Madrid y ante la pregunta de un empresario asistente a este acto sobre la posibilidad de una solución dialogada ente ambas partes.

"Yo sinceramente espero que sí. No se me ha pasado por la imaginación otra cosa y yo creo que hay que hablar", ha subrayado el jefe del Ejecutivo, quien no ha confirmado si él tomará la palabra en el debate. Sí ha recalcado que es bueno que se sepa que las Cortes Generales, a las que mañana se les va a pedir que transfieran a Cataluña una competencia exclusiva del Estado, conocieron por los medios de comunicación, al igual que lo supieron él y el resto del Gobierno, que "una persona" (en alusión a Mas) había adoptado la decisión de convocar un referéndum, había fijado la fecha y las preguntas.

"Y ahora vamos a dialogar sobre esta decisión que he tomado yo. ¿Tenemos que decir que sí? A eso se llama un contrato de adhesión", ha añadido Rajoy, quien ha dicho que no iba a entrar en su intervención en otras consideraciones de carácter jurídico. Ha insistido en que espera que mañana haya en el Congreso "un debate clarificador" y ha insistido en que él se queda "con lo positivo", con el hecho de que España es la nación más antigua de Europa y en la que sus ciudadanos llevan más de quinientos años viviendo juntos.

Rajoy ha vuelto a recordar los lazos de todo tipo que unen a los catalanes con el resto de españoles, incluidos "los de sangre", así como todo lo que han hecho juntos a los largo de la historia, con sus aciertos y sus errores. El presidente del Gobierno ha dicho que Cataluña ha sido muy importante para España "y lo seguirá siendo en el futuro" porque es una tierra de gente "que emprende, que se juega su dinero, que trabaja, que se esfuerza, hace cosas y aporta y mucho al PIB nacional".